Прогноза за времето - 16 март 2026 г. (понеделник)

През нощта ще бъде предимно ясно. В Източна България ще духа слаб вятър от север. Преобладаващите минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 1°. Утре ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в низините и равнините ще има ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд ще духа слаб вятър от изток, в Източна България до умерен от север. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, малко по-ниски в североизточните райони и по Черноморието, в София – около 15°.

Атмосферното налягане слабо ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.

Повече слънце и по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ