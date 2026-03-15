Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни за изборите на 19 април

Всички машини – 9354, които ще се ползват в страната, и около 150, които ще се използват в чужбина на изборите на 19 април, ще бъдат в техническа изправност. Това каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова в предаването „Интервюто“ по Българската национална телевизия. Няма да се ползват машини, за които има основание за техническа неизправност. На всички машини се прави профилактика и диагностика преди инсталирането им. В никакъв случай избирателите и участниците в изборите не трябва да се притесняват, добави тя.

Още: Има 1000 машини за гласуване, на които им липсват части

Гаранцията на машините за гласуване не е никакъв казус, защото те са устройства, компютри, на които гаранционният срок на всички 12 837, е изтекъл, тъй като са купени през 2021 г., посочи Нейкова. Гаранционният им срок е три години и ако в този срок имаше повреди, тяхното отстраняване трябваше да е за сметка на доставчика. Като изтече този срок, ремонтът е за сметка на държавата. Като всяка машина, която работи, има нужда от подмяна на резервни части, но те не са такива части, за които някой да си помисли, че машините ще бъдат манипулирани. Имат нужда от смяна на резервни части, като например кабел, удължител, батерия, куфарите, в които се пренасят машините. За тези резервни части ЦИК е предприела действия за осигуряването им.

Още: Росица Матева: Машините за гласуване могат да работят и след изтичане на гаранцията

Относно смяната на членове на секционни избирателни комисии Нейкова посочи, че ще е възможно само при наличие на предпоставка, посочена в закона, а когато се твърди, че някой е подал оставка, това твърдение трябва да е придружено с писмено заявление от назначения за член на секционна комисия. Целта ни е в изборния ден да се явят членове на комисии, които са преминали обучение, които са запознати с указанията и с решенията, каза още председателят на ЦИК.

По отношение на нарушенията, които представляват престъпление, отговор трябва да се потърси от разследващите органи, каза Нейкова на въпрос дали има адекватни санкции за изборни нарушения. Когато са допуснати административни нарушения по разпоредбите на Изборния кодекс, ЦИК съставя актове, като такива съставихме на членове на секционни избирателни комисии и на председателите на комисиите, които на последните парламентарни избори без да има техническа причина, не бяха включили устройствата за видеонаблюдение, посочи тя. На въпрос дали са взети мерки за видеонаблюдението на предстоящите на 19 април избори, Нейкова каза, че ще бъдат взети, като сега се очаква Министерството на електронното управление какъв избор на изпълнител ще направи – кой ще осигурява видеонаблюдението, и съвместно с министъра на електронното управление ще направят така, че техническата изправност да е осигурена, а указанията към секционните комисии ще бъдат много ясни и опростени.

Още: Председателят на ЦИК: Сезирахме прокуратурата за изборна измама и ни направиха забележка

Запитана дали се предприемат мерки за очакваното гласуване в Турция, САЩ и Великобритания, Матева посочи, че на предходните парламентарни избори е имало повече от 20 избирателни секции и обичайно там има повече подадени заявления за гласуване. По думите ѝ днес към 15:00 ч. са били подадени около 20 800 заявления за гласуване извън страната. Не е малък този брой. На изборите през октомври 2024 г. всички подадени заявления са били малко повече от 30 хиляди. Във Великобритания към днешна дата заявленията са над четири хиляди, което двойно повече от подадените през октомври 2024 г. Повече са и подадените заявления в САЩ. В Турция обичайно винаги е най-големият брой на подадените заявления за гласуване.

Още: Параваните заменят "тъмната стаичка": ЦИК обясни как ще гласуваме на предсрочните избори

В посолствата, в които има възможност, ще бъдат разкрити повече от една избирателна секция. Има нагласа в посолството в Лондон да са седем секции, извън тези 20, посочи още тя. Ще направим всичко възможно избирателите да упражнят правото си на глас, добави тя.

Избирателни секции в Близкия изток най-вероятно няма да има. Има малко подадени заявления в тези държави. Когато се подава електронното заявление, на избирателя се посочва, че поради нецелесъобразност и несигурност е вероятно да не се разкрие избирателна секция. Когато се вземе крайното решение на ЦИК, тези избиратели ще бъдат уведомени, което вероятно ще бъде около 28 март.

Още: Прокуратурата с реакция на думи на председателя на ЦИК

Изчезнали бюлетини от предходните избори няма, имаше такива, които не бяха поставени на определените места, така, както беше разписно в указанията ни, посочи Камелия Нейкова. В някои изборни райони месеци по-късно след решението на Конституционния съд получихме информация, че те са намерени в помещения на общината, но в крайна сметка КС прие за „нула“ гласовете за партиите и коалициите за тези секции, в които бюлетините не бяха в чувалите. Този път, за да не се чудят секционните комисии, изборните книжа ще бъдат поставяни в бял чувал, а всичко останало – в черен, каза Нейкова.