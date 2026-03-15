Руските служби управляват саботажа в Европа от "задния двор" на България

Сърбия се е превърнала в основна база за руските разузнавателни служби за провеждане на саботажни действия в Европа, пише френското издание Le Monde. Към 2025 г. западната ни съседка се е превърнала в център на руските усилия за дестабилизиране на континента. Трима сръбски граждани бяха осъдени за хвърляне на свински глави пред джамии в Париж, както и за нападения срещу Мемориала на Холокоста и три парижки синагоги през май месец миналата година. Съдът постанови, че групата е получавала заповеди и финансови средства от руските разузнавателни служби.

Организирани са и други акции с етикет "Москва" - например поставянето на стикери с призив да се почете паметта на жертвите на арменския геноцид в Париж през април 2025 г. и поставянето на пластмасови скелети пред Бранденбургската врата в Берлин през юли 2025 г.

Целта на тези действия е била да се подклажда религиозна и етническа омраза, както и да се дестабилизират политически Франция и Германия.

Serbia has become the main base for Russian intelligence services to carry out sabotage activities in Europe, reports Le Monde.



By 2025, Serbia had become the primary center of Russian efforts to destabilize Europe. Three Serbian citizens were convicted for throwing pig heads in… — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2026

Освен това през септември молдовската полиция арестува над 70 граждани на Молдова и Румъния, които са били обучавани в Сърбия за участие в безредици преди парламентарните избори, пише още в материала.

Паравоенни лагери и шпионаж

Той надгражда нарисуваната картина от Радио "Свободна Европа" през февруари - че паравоенни лагери в Сърбия, които разпространяват расова и религиозна омраза и шпионаж в цяла Европа, наблюдават руски опозиционни активисти и приютяват експулсирани руски дипломати. Преди това беше разкрито руско паравоенно училище в западната ни съседка, през септември 2025 г.: Връзката между Русия и Сърбия: Паравоенните лагери за разпространение на омраза и шпионаж в Европа.