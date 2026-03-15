Руските служби управляват саботажа в Европа от "задния двор" на България

Сърбия се е превърнала в основна база за руските разузнавателни служби за провеждане на саботажни действия в Европа, пише френското издание Le Monde. Към 2025 г. западната ни съседка се е превърнала в център на руските усилия за дестабилизиране на континента. Трима сръбски граждани бяха осъдени за хвърляне на свински глави пред джамии в Париж, както и за нападения срещу Мемориала на Холокоста и три парижки синагоги през май месец миналата година. Съдът постанови, че групата е получавала заповеди и финансови средства от руските разузнавателни служби.
Организирани са и други акции с етикет "Москва" - например поставянето на стикери с призив да се почете паметта на жертвите на арменския геноцид в Париж през април 2025 г. и поставянето на пластмасови скелети пред Бранденбургската врата в Берлин през юли 2025 г.
Целта на тези действия е била да се подклажда религиозна и етническа омраза, както и да се дестабилизират политически Франция и Германия.
Освен това през септември молдовската полиция арестува над 70 граждани на Молдова и Румъния, които са били обучавани в Сърбия за участие в безредици преди парламентарните избори, пише още в материала.
Паравоенни лагери и шпионаж
Той надгражда нарисуваната картина от Радио "Свободна Европа" през февруари - че паравоенни лагери в Сърбия, които разпространяват расова и религиозна омраза и шпионаж в цяла Европа, наблюдават руски опозиционни активисти и приютяват експулсирани руски дипломати. Преди това беше разкрито руско паравоенно училище в западната ни съседка, през септември 2025 г.: Връзката между Русия и Сърбия: Паравоенните лагери за разпространение на омраза и шпионаж в Европа.