Русия е отхвърлила френски опит на масата за преговорите за мир в Украйна да присъстват представители на ЕС. При това тя го е направила брутално и нецензурно - Юрий Ушаков, съветникът на руския диктатор Владимир Путин, отговорил на френското рпедложение така: "Съжалявам - всъщност не, не го правим, майната ви". Това съобщава Financial Times.

Ушаков буквално е казал на съветници на френския президент Еманюел Макрон, които опитали да придвижат въпроса "ходете на майната си". Става въпрос за двама души - Бертан Бухвалтер и Еманюел Бон, които са посетили Москва през февруари, по-точно още на 3 февруари. А говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира пред Financial Times, че европейците не помагали на мирния процес - френските представители не били дали положителни сигнали, по думите му.

Всъщност Путинова Русия е тази, която продължава да иска Украйна да се превърне в неин придатък и по всякакъв начин бави преговорите, а американският президент Доналд Тръмп в редица случаи действа в изгода на Кремъл. Показателно е, че откакто е на власт за втори път, Тръмп единствено наложи санкции на "Роснефт" и "Лукойл", но след като атакува Иран, има временна отмяна на американските санкции за руския петрол, намиращ се блокиран от месеци наред в танкери насред открити води.

