Тинитус и сън: Лекар обяснява защо нощната тишина е толкова силна

Ушната кал е естествено, защитно и антибактериално вещество, което почиства и смазва ушния канал. Има два вида ушна кал - суха и мокра. Прекомерното натрупване често изисква УНГ интервенция. Някои проблеми, дължащи се на прекомерно натрупване на ушна кал, са загуба на слуха, дразнене, запушено усещане, болка, звънене и замаяност, както и други проблеми.

Забравете за усещането за запушени уши: Безопасен метод, който можете да приложите у дома

Нощният ужас

Дневните часове разсейват мозъка ви, като трафик, бърборене и музика, за да маскират фантомните звуци. Но времето за лягане премахва всичко това. Без външен шум, слуховата ви система се фокусира хипер-фокусира върху вътрешното статично електричество, феномен, наречен „слухово усилване“, при който мозъкът повишава чувствителността, за да компенсира възприеманата загуба на слуха или невралните пропуски.

Проучванията показват, че активността на тинитус се увеличава в тишина, което е пряко свързано с фрагментирани цикли на сън, пациентите пропускат дълбоки NREM фази, събуждайки се изтощени. Кръвното налягане се покачва, а тревожността се увеличава рязко от този порочен кръг, а при някои е толкова тежка, че води до безсъние.

Мозък на свръхпроизводителност

Тинитусът не е просто шум в ушите, а мозъчен шум. Абериращата активност в слухо-лимбичните мрежи ви държи „локално будни“, дори когато сте сънливи, блокирайки почивката. Напрежението по време на сън го приглушава рано през нощта, но с напредването на часовете звъненето се възстановява, особено в по-леките REM фази. Оптималният 8,5-часов сън намалява риска от тинитус, твърде малко или твърде много сън го влошава. Хората, които страдат от това, се чувстват замаяни сутрин, имат нарушена концентрация и изпитват състояния на хипервъзбуда, отразяващи безсънието.

Практически стъпки за приемане

Звуковата терапия е първата ви линия на защита. Машините за бял шум, вентилаторите или приложенията с океански вълни или дъжд заглушават звъненето, имитирайки дневната атмосфера. Генераторите на звук до леглото, като машини за бял шум, успокояващ звук на океанските вълни и дъжд, настроени на вашата височина, могат да подобрят съня и да маскират звъненето.

Решения за рутината преди лягане, които помагат изключително много. Стойте далеч от екраните два часа преди лягане, тъй като синята светлина, излъчвана от тях, подсилва възбудата. Приглушете осветлението, отпийте от билков чай ​​(лайка, не кофеин) и практикувайте дишане 4-7-8 (вдишайте 4 секунди, задръжте 7 секунди, издишайте 8 секунди), за да успокоите нервната система. Повдигнете главата си на 30 градуса, за да облекчите натиска в ушите.

КПТ и осъзнатостта също правят чудеса. Когнитивно-поведенческата терапия пренастройва системата. Чрез приложения или насочени сесии, тя прави бръмченето управляемо и приемливо.

Навици за начин на живот, които да възприемете. Намалете солта и алкохола, тъй като те засилват усещането за звънене в ушите. Опитайте се да правите тежки упражнения през деня, а не вечер. Защитавайте ушите си ежедневно, използвайте тапи за уши при шумни събития, за да заглушите шума. Ако се наблюдава загуба на слуха, направете базова аудиограма, за да следите състоянието си. Способностите за подпомагане на слуха често заглушават тинитуса с 50%, като по този начин го правят по-лесно управляем.

Ако не се обърне внимание на безсънието , причинено от шум в ушите, тихомълком краде години от живота ви, вплитайки повишен риск от инсулт, задълбочавайки се в разстройствата на настроението и дори появявайки се връзки с деменция чрез безмилостна хронична умора. И все пак много хора са намерили значително облекчение чрез мултимодална грижа, която наслагва прости стратегии с експертно ръководство. Започнете да си възвръщате почивката, като маскирате това вътрешно чудовище с успокояващи звуци и се отпуснете в ритуали, които успокояват ума.