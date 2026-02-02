Въпреки обещанията: Бюджетният дефицит за 2025 г. надхвърли 3 процента

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. надхвърли три на сто, въпреки многократните обещания на кабинета, че това няма да се случи. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на страната за 2025 г. е дефицит в размер на 6,828,3 млрд. лв. или 3,1 на сто от прогнозния БВП, съобщиха от Министерството на финансите. Според ведомството са били положени съществени усилия както по отношение на увеличаването събираемостта на приходите, така и за спазване на бюджетната дисциплина по отношение на разходите.

Основни параметри по КФП

На база на данните от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП за 2025 г. са в размер на 86,086,2 млрд. лв., което е 95,4% от годишните разчети. Съпоставени с предходната година, постъпленията нарастват с 14,071 млрд. лв. (19,5%), което е най-високият номинален ръст на приходите за последните няколко години. За това принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват спрямо 2024 г. c 15,3% (8,986,8 млрд. лв. в номинално изражение). Неданъчните приходи нарастват с 2,168 млрд. лв. спрямо 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 2 916,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската в бюджета на ЕС) за 2025 г. възлизат на 92,914,5 млрд. лв., което е 96,1% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за 2024 г. бяха в размер на 78,178,8 млрд. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1,200 млрд. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост на данните, разходите за 2025 г. нарастват с 13,535,7 млрд. лв. (17,1%). Този ръст се дължи основно на нарастването при социалните и здравноосигурителните разходи (с 4 141,6 млн. лв. или 11,9 на сто повече), както и при разходите за персонал (с 4,050,4 млрд. лв. или 20 на сто повече), капиталовите разходи и трансфери (3,514,6 млрд. лв. или с 43,9 на сто повече на съпоставима база) и други, уточняват от Министерството на финансите.

Данните показват, че високият ръст при капиталовите разходи се дължи основно на значителното нарастване на плащанията за проектите по сметките за средства от ЕС, като само по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) разходите и предоставените трансфери от Националния фонд към бенефициентите са в размер на 2,790,7 млрд. лв. Това означава, че само през 2025 г. разходите по ПВУ са близо два пъти по-високи спрямо общо отчетените плащания за предходните две години, което е резултат от предоговарянето на ПВУ и ускореното изпълнение по проектите през изминалата година, посочват от финансовото ведомство.

Вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.12.2025 г. от централния бюджет, възлиза на 2,036,0 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Номиналният размер на държавния дълг, поет по реда на Закона за държавния дълг, към 31.12.2025 г. възлиза на 61,4 млрд. лв., а съотношението на дълга към БВП в края на декември 2025 г. е 27,8%.

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2025 г. е 17 467,038 млн. лв., в т. ч. 14 865,883 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2 601,155 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.