Драматичен обрат с цената на златото

Цената на златото продължи понижението си тази сутрин, задълбочавайки загубите след рязката разпродажба от петък, на фона на по-силния долар и реализирането на печалби, които отслабиха инерцията на ралито, извело благородните метали до рекордни равнища само дни по-рано. Една от причините за това, е че след номинацията на Кевин Уорш за президент на Управлението за федерален резерв намаляват опасенията относно независимостта на централната банка на САЩ, предават световните агенции.

Цените

В дните преди обявяването на номинацията от Доналд Тръмп златото достигна връх от близо 5600 долара за тройунция.

Още: Пазарът на благородните метали претърпя най-големия си срив от десетилетия

Тази сутрин спот цената на златото се понижи с около 6 на сто до 4538 долара за тройунция, след като късно в петък се срина с близо 10 на сто и котировките паднаха рязко под 5000 долара за тройунция.

Сринаха се цените и на други благородни метали.

Среброто, което поскъпна заедно със златото благодарение на търсенето на активи убежища и спекулативните потоци, също остана под натиск след срив от 30 на сто в петък. Това е най-големият му дневен спад от март 1980 г.

Още: Цената на златото постави нов, невероятен рекорд

Спот цената на среброто се понижи с над 12 на сто до 74,36 долара за тройунция тази сутрин българско време.

Платината се срина с 10 на сто тази сутрин до 1945 долара за унция, след като миналата седмица достигна рекордните 2918 долара за унция, преди да се срине в петък.

На пазара на цветните метали също има спад, медта поевтиня с 11 на сто тази сутрин, а цинкът с 4 на сто.