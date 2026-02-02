В КНСБ имат идея: Държавата да плаща жилищните кредити на семействата с деца

Авангардна идея за борба с демографската криза лансира Любослав Костов, вицепрезидент и главен икономист на КНСБ. Той предлага при определени условия държавата да поема целия размер на жилищния кредит на едно семейство.

"Постоянно говорим, че сме в демографска катастрофа. Констатираме числа, чертаем графики на угасващи села и празни класни стаи, но никой не предлага решение. Защо? Защото ефектът от демографската политика се вижда след много повече време, отколкото трае мандатът на едно управление", пише Костов.

И излага конкретното си предложение, като се надява някоя партия да го припознае преди изборите.

Държавата да плаща кредитите на семействата с деца

"Цените на имотите не се търпят. За едно младо семейство е невъзможно да си купи собствено жилище, без да изтегли голям кредит (поне 80% от сумата). Да предположим, че това семейство тегли кредит 200 000 евро, за да има покрив над главата си. Този дълг се превръща в невидима верига, която ги кара да отлагат най-важното решение в живота си – да станат родители. Страхът от ипотеката убива детския смях", категоричен е Костов.

Той е кръстил проекта "Детски смях в нов дом".

Според идеята му държавата ще става гарант и съмишленик на всяко младо семейство чрез прогресивно опрощаване на жилищния дълг.

При първо дете държавата ще поема 25% от главницата.

При второ дете ще се опрощават 50% от дълга.

При трето дете сумата ще намалява със 75%.

И при четвърто дете домът директно ще става собственост на семейството, като кредитът ще бъде изцяло платен от държавата.

"Това не е "подарък", а най-високодоходната инвестиция. Едно дете, което ще порасне и ще работи в България, ще върне в пъти повече в БВП и социалната система, отколкото струват тухлите на един апартамент. Вместо да наливаме милиарди в социални помощи за последствията от кризата, нека инвестираме в собствения си човешки капитал", призовава Костов.

"Представете си България, в която младите хора не емигрират, за да плащат наеми в чужбина, а остават тук, защото родината им е подала ръка в най-трудния момент. Представете си спокойствието в очите на майката и бащата, които знаят, че всяко ново сърце в дома им носи не финансов товар, а свобода", пише още той.

