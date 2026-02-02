Лайфстайл:

В КНСБ имат идея: Държавата да плаща жилищните кредити на семействата с деца

02 февруари 2026, 17:20 часа 166 прочитания 0 коментара
В КНСБ имат идея: Държавата да плаща жилищните кредити на семействата с деца

Авангардна идея за борба с демографската криза лансира Любослав Костов, вицепрезидент и главен икономист на КНСБ. Той предлага при определени условия държавата да поема целия размер на жилищния кредит на едно семейство.

"Постоянно говорим, че сме в демографска катастрофа. Констатираме числа, чертаем графики на угасващи села и празни класни стаи, но никой не предлага решение. Защо? Защото ефектът от демографската политика се вижда след много повече време, отколкото трае мандатът на едно управление", пише Костов.

И излага конкретното си предложение, като се надява някоя партия да го припознае преди изборите.

Още: След бум на кредити идва бум на лоши кредити

Държавата да плаща кредитите на семействата с деца

"Цените на имотите не се търпят. За едно младо семейство е невъзможно да си купи собствено жилище, без да изтегли голям кредит (поне 80% от сумата). Да предположим, че това семейство тегли кредит 200 000 евро, за да има покрив над главата си. Този дълг се превръща в невидима верига, която ги кара да отлагат най-важното решение в живота си – да станат родители. Страхът от ипотеката убива детския смях", категоричен е Костов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той е кръстил проекта "Детски смях в нов дом".

Според идеята му държавата ще става гарант и съмишленик на всяко младо семейство чрез прогресивно опрощаване на жилищния дълг.

Още: Ограничения за ипотеки: Сигнал "внимание" от БНБ – прочит на анализатори

При първо дете държавата ще поема 25% от главницата.

При второ дете ще се опрощават 50% от дълга.

При трето дете сумата ще намалява със 75%.

И при четвърто дете домът директно ще става собственост на семейството, като кредитът ще бъде изцяло платен от държавата.

Още: Кредитен консултант: Задлъжняваме с кредити, но продължаваме смело да купуваме имоти

"Това не е "подарък", а най-високодоходната инвестиция. Едно дете, което ще порасне и ще работи в България, ще върне в пъти повече в БВП и социалната система, отколкото струват тухлите на един апартамент. Вместо да наливаме милиарди в социални помощи за последствията от кризата, нека инвестираме в собствения си човешки капитал", призовава Костов.

"Представете си България, в която младите хора не емигрират, за да плащат наеми в чужбина, а остават тук, защото родината им е подала ръка в най-трудния момент. Представете си спокойствието в очите на майката и бащата, които знаят, че всяко ново сърце в дома им носи не финансов товар, а свобода", пише още той.

Банките отпуснаха жилищни заеми за над 2 млрд. лева за година

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Кредити КНСБ деца жилищни кредити семейства жилищен кредит
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес