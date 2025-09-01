Цената на среброто е невиждана от 14 години

Спот цената на среброто (текущата пазарна цена) надхвърли 40 долара за тройунция за първи път от 2011 г., сочат данни на борсата Comex, подразделение на Нюйоркската стокова борса, цитирани от БТА.

Среброто поскъпна днес с 1,4 на сто днес, достигайки 40,29 долара за тройунция. От началото на годината цената на среброто е нараснала с около 40 на сто.

Поскъпването на ценния метал отразява очакванията за понижение на лихвите на Управлението за федерален резерв , които засилват интереса на инвеститорите към благородните метали.

В същото време спот цената на златото се увеличи с 0,7 на сто и една тройунция се търгува около 3470 долара. Очакванията са до края на годината златото да достигне рекордните 3600 долара за тройунция (31,1 грама), съобщава в. "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на анализатори на ANZ Research.

