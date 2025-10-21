Държавният дълг на Великобритания достигна най-високото си равнище от пет години

Държавният дълг на Великобритания се е увеличил през септември до най-високото си равнище от пет години, показват официални данни, публикувани днес. Това засилва натиска върху финансовия министър Рейчъл Рийвс по отношение на състоянието на публичните финанси, предаде БТА.

Рийвс, която трябва да представи проектобюджета на 26 ноември, е изправена пред задачата да балансира държавните финанси, без това да задълбочи забавянето на икономическия растеж.

Дефицитът за периода от април (началото на финансовата година) до септември възлиза на близо 100 милиарда лири (около 115 млрд. евро), което надхвърля прогнозите на Службата за бюджетна отговорност. Това е второто по големина ниво на заеми за този период, откакто започнаха месечните изчисления през 1993 г., след пика на пандемията от COVID-19 през 2020 г., отчита Националната статистическа служба .

Само през септември заемите на публичния сектор са се увеличили до 20,2 милиарда лири (23 млрд. евро), а публичният дълг вече достига 95,3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Това е с 1,6 милиарда лири повече спрямо същия месец на миналата година.

