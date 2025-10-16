Ръстът на британската икономика се забави

Икономиката на Великобритания е нараснала с 0,1 на сто през август спрямо юли, когато отслабна също с толкова, според най-новите данни на Националната статистическа служба, предаде Ройтерс. Данните отговарят на оценките на икономисти, анкетирани от агенцията. На годишна база – през август в сравнение със същия месец на миналата година, ръстът на британската икономика се забавя до 1,3 на сто спрямо 1,5 на сто през предходния месец.

Прогнозите на централната банка

Централната банка на страната Bank of England миналия месец повиши прогнозата си за икономически растеж през третото тримесечие с 0,1 процентен пункт до 0,4 на сто.

Ръководителите на банката, които през септември оставиха основните лихви на ниво 4 на сто, се опитват да насърчат икономиката, която генерира устойчива инфлация, но и слаб растеж.

Гуверньорът Андрю Бейли заяви във вторник, че пазарът на труда във Великобритания отслабва и инфлационният натиск се забавя, след като официални данни показаха, че безработицата е намаляла до най-високото си ниво от 2021 г. насам, а ръстът на заплатите в частния сектор се е забавил.

Публикуване на данни за британския БВП през третото тримесечие се очаква в средата на ноември.

