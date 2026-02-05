Европейските борси отбелязаха спад в очакване на решението на ЕЦБ

Водещите индекси на европейските фондови пазари се движат предимно низходящо в днешната ранна търговска сесия. Инвеститорите анализират смесените финансови резултати на британския петролен гигант Shell и френската банка BNP Paribas, но също така проявиха предпазливост преди решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) относно паричната политика, предаде Ройтерс. Очаква се ЕЦБ да запази лихвите непроменени на заседанието по-късно през деня.

Борсите

Във Франкфурт DAX се понижи с 32,79 пункта или 0,13 на сто до 24 570,25 пункта, а парижкият САС 40 прибави 20,62 пункта или 0,25 на сто до 8282,78 пункта към 10:54 часа българско време.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 изтри 28,88 пункта или 0,28 на сто до 10 373,46 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX600 се сви с 1,54 пункта или 0,25 на сто до 616,58 пункта.

Очаква се ЕЦБ да запази лихвите непроменени на заседанието по-късно през деня. По-голямо внимание обаче ще се обърне на коментарите на банката след данните от сряда, които показаха, че инфлацията в еврозоната намалява по-бързо от очакваното, подпомогната и от поскъпването на еврото спрямо долара.

Акциите на френската банка BNP Paribas поскъпнаха с 4,1 на сто, след като най-големият кредитор в еврозоната по активи отчете по-добра от очакваното печалба за четвъртото тримесечие.

Книжата на испанската BBVA изгубиха 4 на сто от стойността си и оказаха натиск върху испанския индекс IBEX, въпреки че кредиторът отчете по-висока нетна печалба през четвъртото тримесечие.

"През 2025 г. BBVAотчете печалба от 10,51 млрд. евро, което е с 4,5 на сто повече спрямо предходната година – най-високата в историята на банката“, се казва в официалното съобщение на втората по пазарна капитализация банка в Испания.

Акциите на Shell поевтиняха с 1,6 на сто след като нетната печалба на британския петролен гигант за четвъртото тримесечие не оправда очакванията.

Компенсирайки по-широките спадове, акциите на технологичните компании в региона поскъпнаха с 2 на сто, възстановявайки се след глобалния спад по-рано през седмицата. Оптимистичните резултати на американската Alphabet също подпомогнаха пазарните настроения.