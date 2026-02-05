Стотици хиляди работни места са загубени за 4 години: Тревожни данни на КНСБ

Между 2019 и 2023 г. в България са загубени 104 557 работни места в производството, което е близо 15% от работната сила в индустрията. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), представени от президента на синдиката Пламен Димитров на пресконференция. През 2024 г. са загубени 13 000 работни места. Данните за 2025 г. предстои да излязат и да се анализират.

"Има спад на относителния дял на индустрията в създаването на брутната добавена стойност", каза Димитров. По думите му предварителните данни за 2025 г. показват, че този дял е под 20%.

"Във въгледобива има рязко намаление през последните две години на добитите количества въглища, което води до спад в производството на електроенергия от тази суровина и това се отразява на загубата на работни места", коментира Валентин Вълчев, председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ. "За последните две години са загубени 1000 работни места", каза той, цитиран от БТА.

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов заяви, че имаме силно зависим модел от вътрешното потребление, което е три четвърти от нашия растеж. "Преките чуждестранни инвестиции са между 2 и 4 на сто от брутния вътрешен продукт", добави той.

Според КНСБ е необходима нова индустриална стратегия и устойчива интеграция с основните европейски икономики. От там предлагат да се създаде и фонд за защита на уязвимите индустрии. "Трябва да има активна индустриална политика, която да спомага за развитието на индустриалните сектори с производство с висока добавена стойност", посочи Димитров.