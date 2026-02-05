Катастрофалното земетресение във Фукушима: Учени разкриха каква е причината за него

Геолози откриха неочаквана причина за масивното земетресение в Япония през 2011 г. Уникално геоложко проучване в Японската падина хвърли светлина върху причините за безпрецедентно мощното земетресение през 2011 г., което предизвика опустошително цунами и аварията в атомната електроцентрала Фукушима Дайичи. Това съобщава изданието Iflscience.

Катастрофалното земетресение във Фукушима

Учените са открили, че мащабното изместване на тектоничните плочи е било усилено от тънък и изключително хлъзгав слой глина, разположен на дълбочина около 8000 метра.

През 2024 г. екип от геолози се отправя със сондажния кораб „Чикю“ към района на сблъсъка на плочите в Японската падина. По време на мисията е поставен световен рекорд на Гинес за най-дълбоко научно океанско сондиране. Проби от керна разкриват, че разкъсването е станало в 25-30-метров слой древна глина, който е действал като естествена „линия на разлом“ между по-здрави скали.

Изследователите обясняват, че глината, образувана преди приблизително 20 милиона години от седименти, натрупани на океанското дъно в продължение на 130 милиона години, е била толкова слаба и хлъзгава, че е позволила на плочите да се изместят с 50-70 метра. Това е причинило рязко повдигане на морското дъно край бреговете на Япония и е увеличило силата на удара.

Преди това учените предполагаха, че най-големите измествания по време на силни земетресения се случват на по-големи дълбочини. Получените данни обаче показват, че в случая от 2011 г. най-голямото движение е станало в най-плитката част на границата на плочите. Това, съчетано с напрежението, натрупано през вековете, е причинило значително по-голямо освобождаване на енергия от очакваното.

Геолозите смятат, че подобни слаби глинести слоеве биха могли да обяснят други мегаземетресения, включително събитията от 2004 г. близо до Суматра, но това би изисквало директни проби от ядрата от този район. След експедицията екипът работи върху документален филм, който ще покаже изследователския процес и откритията за това, което е направило земетресението през 2011 г. толкова опустошително.

Междувременно учените вече предложиха естествено обяснение за мистериозните инциденти в Бермудския триъгълник. Изчезванията вероятно са причинени от редки емисии на метан от океанското дъно, които временно са нарушили плаваемостта на корабите и работата на самолетните двигатели.

