Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така! (ВИДЕО)

Председателят на "Има такъв народ" Слави Трифонов определи случая с трите тела, открити с огнестрелни рани в хижа край прохода Петрохан, като "мафиотско убийство". Коментарът му беше публикуван в профила му в TikTok.

По думите на Трифонов начинът, по който са намерени жертвите, говори за хладнокръвна екзекуция. "Това е екзекуция - по този начин убити, така подредени", заяви той и допълни, че предстои българската правосъдна система и компетентните органи да изяснят всички обстоятелства около случилото се.

В изявлението си Трифонов насочи критики и към конкретни политически фигури. Според него отговорност трябва да поемат Борислав Сандов, който е бил министър по времето, когато имотът е предоставен, както и Васил Терзиев, посочен като основен спонсор. "Той сега е кмет и трябва да обясни на какъв се прави", заяви лидерът на ИТН. Още: След убийството в "Петрохан": Бивш вътрешен министър от ГЕРБ напомни решение на Рашков за Годеч (ВИДЕО)

Трифонов подчерта, че и двамата са представители на "Продължаваме промяната - Демократична България" и настоя формацията да даде ясен отговор какво се е случвало на мястото и каква е връзката ѝ със случая.