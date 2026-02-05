Половин Щутгарт е без ток и интернет

Прекъсване на електроснабдяването остави без ток голяма част от югозападния германски град Щутгарт, съобщи полицията, цитирана от ДПА. По думите на органите на реда част от светофарите са спрели да работят, което е наложило изпращането на патрули, които да регулират движението. Говорител на полицията съобщи, че причините за спирането на тока засега са неизвестни.

Интернет услугите в много офиси са били временно прекъснати. Операторите на електропреносната мрежа засега не са предоставили подробности по случая.

Щутгарт, който има население от около 600 000 души, е столица на провинция Баден-Вюртемберг и важно седалище на държавни институции и големи компании.

Още: Мярката ще е трудна: Мнозинството германски тийнейджъри са против забраната на смартфоните в училищата