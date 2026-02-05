Наглост до небесата: Русия добави още едно голямо "искам" в пълната купа с ултиматуми за мир

Максималистичните искания на Русия, за да има мир в Украйна и да приключи войната, която самият диктатор Владимир Путин подпали през февруари 2022 г., са ясни отдавна. Вместо обаче да прави отстъпки, както е присъщо за международни преговори, Москва очевидно добавя още желания в дългия си списък. Самите руски медии вече тръбят за новата претенция на Кремъл, цитирайки западен източник, запознат с преговорите между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби.

Донбас - не само под руски контрол, но и признат за руска земя

Москва счита, че признаването на украинския регион Донбас като част от Русия от всички страни трябва да бъде част от едно голямо споразумение, гласи информацията на контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

Това означава, че Руската федерация търси вече не само контрол над цялата Донецка и Луганска област, какъвто не може да поеме още от 2014 г., но настоява и за международно признание, когато това се случи.

Руският диктатор Владимир Путин настояваше за контрол над Източна Украйна още преди да е започнал пълномащабната инвазия през февруари 2022 г., защото в Донбас е украинският "крепостен пояс" (градовете Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка), а превземе ли го, армията му лесно може да продължи навътре в Украйна през полета, непригодни за изграждане на защитни съоръжения: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

"Решаващ аспект"

„Русия счита аспекта, свързан с признаването на Донбас от всички страни, за решаващ“, заявява източникът, цитиран от ТАСС.

Украинският президент Володимир Зеленски е на твърдата позиция, че предаването на Донбас в руски ръце е "червена линия" за Киев. Той допуска създаване на "свободна икономическа зона", както пише в мирния план на САЩ, но ако има равнопоставено изтегляне и на украинските сили, и на руските.

Едно от основните искания на Москва е изтеглянето на украинските войски от контролираните от тях райони в източната част на Донецка област. „Русия иска да напуснем целия Донбас. Те не са спечелили нито една победа от началото на тази война. И ние, украинците, разбираме отлично колко струва всеки метър, всеки километър от тази земя на руската армия. Те не броят мъртвите. За да завладеят Източна Украйна, това ще им струва още 800 000 тела. Ще им трябват поне две години, с много бавен напредък. Според мен няма да издържат толкова дълго“, каза украинският лидер пред France 2.

Русия, САЩ и Украйна проведоха първия кръг от тристранни консултации по въпросите на сигурността в Абу Даби на 23-24 януари. Вторият кръг от преговорите започна в столицата на ОАЕ в сряда, 4 февруари. Там бе постигнато споразумение за размяна на военнопленници: Русия и Украйна постигнаха споразумение в Абу Даби.