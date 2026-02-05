Учени разкриха мистерията на гигантската Атлантическа падина

Гигантската падина между Европейската и Африканската плочи в Атлантическия океан е с мащаб, който изумява дори геолозите. Нови данни обясняват защо морското дъно се е разкъсало тук. Учени от международен изследователски екип откриха за първи път защо в централната част на Северния Атлантик се е образувала гигантска система от падина, известна като Кингс Тренч – чиито размери дори надвишават Гранд Каньон. Нови данни показват, че образуването на тази структура е резултат от комбинация от тектонични движения и повишени температури на мантията. Това съобщава SciTechDaily.

Нови открития на учените за Атлантическата падина

Комплексът „Роял Тренч“, разположен на около 1000 километра западно от Португалия, се простира на близо 500 километра и се състои от няколко успоредни падина. В източния му край се намира една от най-дълбоките точки в Атлантическия океан, Пийк Деп. Въпреки че в океана липсват течения, способни да издълбаят толкова дълбоки долини, морското дъно все още съдържа пейзажи, които превъзхождат сухоземните си аналози.

Ново бедствие в Карибския басейн и пак десетки жертви

Проучването е проведено от екип, ръководен от Центъра за океански изследвания GEOMAR (Германия). Учените са установили, че преди между 37 и 24 милиона години тази област е служила като временна граница между Европейската и Африканската литосферни плочи. Кората не просто се е изместила – тя се е разкъсала от изток на запад, образувайки дълги траншеи.

Според морския геолог Антье Дуркефелден, необичайно удебелената и нагрята океанска кора е изиграла ключова роля в това. Изследователите смятат, че тези условия са възникнали поради активен мантиен шлейф – ранен клон на съвременния Азорски шлейф. Издигането на горещ материал от земните дълбини би могло да отслаби кората, правейки я по-уязвима за тектонични разкъсвания на това конкретно място.

Екипът отбелязва, че когато границата на плочите впоследствие се измести на юг, към района на днешните Азорски острови, образуването на траншеи в Кралската дълбочина е престанало. Това предполага пряка връзка между дълбоките мантийни процеси и деформациите в горната кора.

Констатациите също така предоставят по-добро разбиране на съвременните тектонски процеси. В района на Азорските острови в момента се формира нова система от траншеи, рифтът Терсейра, който отново се издига над удебелената океанска кора.

Данните за това проучване са събрани по време на експедицията M168 на борда на изследователския кораб METEOR през 2020 г. Използвайки сонар с висока резолюция, изследователите създадоха подробна карта на морското дъно и събраха проби от вулканични скали, които впоследствие бяха анализирани в лаборатории и тяхната възраст беше определена в Университета на Мадисън (САЩ).

Прочетете също: Изгубен град на дъното на Атлантика: Какво се крие в него?