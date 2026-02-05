Бретонът хит в прическите през пролетта на 2026 година

Бретонът се завръща с голяма популярност, стилистите казват, че подмладява, а за пролет 2026 г. има и версия против стареене.

Идеални за дълга или средно дълга коса, тези бретони омекотяват овала на лицето и подчертават очите, пише "Sensa"

След няколко сезона, белязани от строг и понякога прекалено скромен, тънък бретон , модата в прическите преоткрива движението, мекотата и известна уверена свобода. Косата отново е по-жива, по-текстурирана, с ефирен обем, който допълва чертите, без да ги „замразява“.

Идеята вече не е да се контролира косата на всяка цена, а да се подчертае естествената ѝ красота. В този контекст бретонът се завръща с пълна сила, той е отново популярен, но не какъвто и да е.

През 2026 г. те трябва да бъдат флуидни, универсални и лесни за оформяне. Забравете за твърде правия или ултратънък бретон: заложете на по-меки версии, способни да се адаптират към всички форми на лицето и стилове на подстригване. И сред тях, бретоновете тип „завеса“ като летните вълни - или вълнообразните бретони тип „завеса“ - вече се очертават като най-желания детайл от прическата на сезона .

Летните вълнообразни бретони тип „завеса“ са модерни и подмладяващи - прическата против стареене на пролетта на 2026 г.

Вълнообразният бретон перфектно въплъщава шикозния и спокоен летен дух. Проектиран като естествено продължение на прическата, той фино рамкира лицето благодарение на средната си дължина и мекия си падащ край.

Те не са нито прекалено дебели, нито прекалено стилизирани, веднага добавят нотка парижки небрежен шик и характер към визията, без да прекаляват.

В комбинация с дълга, на пластове коса, този бретон улавя светлината и озарява цялостната визия. Дължините нежно се сливат с лицето, създавайки непрекъснато и хармонично движение. Резултатът е ласкателен, младежки и особено подходящ за жени, които искат да освежат външния си вид без радикална трансформация. Летният вълнообразен бретон се носи леко свободно и се слива с естествените вълни на косата.

Експертни съвети за оцветяване и стилизиране на вълнообразен бретон през лятото

За да се възприеме напълно визията за лятна вълниста бретонка, цветът играе ключова роля.

Мекият омбре или фино контрастиращите кичури са идеални за акцентиране върху движението на бретона и дължината.

Топлите тонове, като светла мед или пастелно златисто, озаряват лицето и подчертават здравословния блясък, търсен за пролет 2026. Целта е да се постигне разсеяна, естествена светлина, която допълва всяка вълна.

А що се отнася до стилизирането, всичко се свежда до контролирана спонтанност .

Къдриците се правят на мокра коса и след това се сушат с дифузер, за да се запази естествената текстура. Само определени кичури се предефинират с преса, за да се подчертае движението, без да се фиксира прическата. Тази произволност е необходима: не всеки кичур трябва да бъде стилизиран, за да се поддържа ефирен, жизнен и почти инстинктивен вид .

Естествен обем се постига чрез комбиниране на крем за къдрене и спрей за обем - те добавят дефиниция, твърдост и движение, без да утежняват косата.