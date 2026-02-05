Древен египетски свитък преобръща дебата за библейските гиганти

Древноегипетски папирус стана обект на научен дебат поради споменаванията в него на хора с гигантски ръст. Изследователите сравняват тези описания с библейски легенди и това преобръща теорията за библейските гиганти.

Древен папирус на над 3300 години привлече вниманието на археолозите заради описанията на хора с необичаен ръст, които може да са ехо от библейски препратки към Нефилимите. Учените разглеждат текста като възможен небиблейски паралел на древни легенди, въпреки че други експерти предупреждават да не се приема твърде буквално. Това съобщава „Дейли Стар“.

Древният египетски папирус, открит от учените

Древноегипетският свитък „Анастаси“, съхраняван в Британския музей, описва военни кампании и трудните условия, срещнати през древността. Авторът, Хори, предупреждава за срещи с високи и свирепи индивиди, за които се твърди, че са се извисявали над обикновените воини, достигайки до два и половина метра височина. Текстът говори за „сесу“ - група, която се е крила в клисури и е била известна с бруталното си поведение.

Задкулисно раздвижване по въпроса за морските граници в Източното Средиземноморие

Именно тези описания накарали експерти от Института по библейска археология „Армстронг“ да включат свитъка в дискусиите за евентуалното съществуване на библейски гиганти. Някои изследователи предполагат, че това се отнася до Ог, владетелят на рефаимите, описан в еврейски текстове. Те цитират и древна ханаанска плочка, която споменава божества и градове, свързани с истории за този цар.

Според оценките на института, цитираните от Хори измервания биха могли да съответстват на височина от поне 2,03 до 2,59 метра, което подхранва спекулациите за отделна група необичайно едри хора. Книгата Битие също споменава „Нефилимите“, дума, превеждана като „гиганти“ или „паднали“. Традиционно се смята, че този народ е изчезнал по време на Потопа, но някои библейски източници намекват за техните по-късни потомци.

Всичко, което знаем за Древен Египет, е грешно: Неочаквано откритие променя историята

Въпреки това, значителен брой историци настояват за предпазливост срещу сензационни заключения. Учените отбелязват, че Сесу (или Шасу) са били номадски племена от Леванта и описанията в свитъка може би отразяват военни трудности, преувеличения или лични впечатления на автора, а не са доказателство за изгубена раса от гиганти.

Дебатът продължава, но повечето експерти са съгласни с едно: древните текстове често съчетават реални събития с фигуративни описания, така че свитъкът е важен исторически източник, въпреки че не потвърждава митологични истории за гиганти.

Припомняме, че ново проучване на италиански инженер хвърля съмнение върху цялата история на Древен Египет. Според анализ на ерозията на камъните, Хуфу е могъл да „ремонтира“ само паметник, построен от неизвестна цивилизация по време на ледниковия период.

Прочетете също: Кой наистина е построил пирамидите: Ново проучване преобръща историята