Курсът на еврото е в нова посока

Курсът на еврото спрямо щатския долар е в нова посока, като отново слез под психологическа граница от 1,18 към щатската валута. През миналата седмица европейската валута надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, възползвайки се от слабия долар. Така еврото бе през миналата седмицата на най-високия си курс от пет години към долара, но в петък отстъпи от него.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,179 долара или под нивото от вчера.

Още: Турска лира - евро. Колко струва една турска лира към едно евро днес, 5 февруари /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,182 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Още: Обрат в курса на еврото

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,2065 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 11 февруари 2025, когато слезе до 1,0301 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.