Оставката на Румен Радев:

Наводнения в Далмация: Морето нахлу в къщите (ВИДЕО)

05 февруари 2026, 13:29 часа 349 прочитания 0 коментара
Наводнения в Далмация: Морето нахлу в къщите (ВИДЕО)

Адриатическо море нахлу в къщите на хората в крайбрежения хърватски град Кащела. Причината е бурният южен вятър, който връхлетя Далмация снощи и който повиши драстично нивото на морето, тъй като на места поривите достигаха 60 километра в час, предаде хърватската медия "Индекс". В района на Кащела пожарникарите получиха около 50 сигнала за нахлуване на море в къщи, ресторанти и други сгради по крайбрежието.

Пожарникарите можеха да изпомпват вода само от сгради, които са по-далеч от морето, докато не можеха да се намесят в тези по крайбрежието, докато морето не се отдръпне. 

В Кащела премахнаха и пейка върху бетонна основа, която морето е отделило от земята и е преместило.

Бурята засегна и Сплит

Силната буря, която удари централна Далмация в сряда вечерта, остави своя отпечатък по крайбрежието на хърватския град Сплит. Циклонът донесе проливни дъждове, бурен южен вятър, високи вълни и значително повишено морско ниво, което според измерванията на мареографите е било с над 70 сантиметра над нормалното, с пик между 18 и 21 часа. Поради комбинацията от висок прилив и силни вълни, по-ниските части на брега бяха потопени, а на места водата достигна първите къщи. Сплит регистрира и порив на южен вятър от 131,4 километра в час, което неофициално е третият най-силен подобен порив, откакто започнаха измерванията.

Морето заля пътищата и в Гърция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Подобна ситуация имаше и преди няколко дни в Гърция, когато Егейско море достигна пътищата в някои крайбрежни райони на Лариса след като тежко време засегна Централна Гърция, което е доведе до нарушаване на движението на превозни средства. Лошото време започна рано в неделя, донесе обилни валежи, много силни ветрове и преливане на реки, предаде преди дни гръцкото издание Kathimerini. ОЩЕ: Морето достигна пътищата: Наводнение в Гърция (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Наводнение буря Хърватия силен вятър Адриатическо море
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес