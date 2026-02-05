Наводнения в Далмация: Морето нахлу в къщите (ВИДЕО)

Адриатическо море нахлу в къщите на хората в крайбрежения хърватски град Кащела. Причината е бурният южен вятър, който връхлетя Далмация снощи и който повиши драстично нивото на морето, тъй като на места поривите достигаха 60 километра в час, предаде хърватската медия "Индекс". В района на Кащела пожарникарите получиха около 50 сигнала за нахлуване на море в къщи, ресторанти и други сгради по крайбрежието.

Пожарникарите можеха да изпомпват вода само от сгради, които са по-далеч от морето, докато не можеха да се намесят в тези по крайбрежието, докато морето не се отдръпне.

В Кащела премахнаха и пейка върху бетонна основа, която морето е отделило от земята и е преместило.

Бурята засегна и Сплит

Силната буря, която удари централна Далмация в сряда вечерта, остави своя отпечатък по крайбрежието на хърватския град Сплит. Циклонът донесе проливни дъждове, бурен южен вятър, високи вълни и значително повишено морско ниво, което според измерванията на мареографите е било с над 70 сантиметра над нормалното, с пик между 18 и 21 часа. Поради комбинацията от висок прилив и силни вълни, по-ниските части на брега бяха потопени, а на места водата достигна първите къщи. Сплит регистрира и порив на южен вятър от 131,4 километра в час, което неофициално е третият най-силен подобен порив, откакто започнаха измерванията.

Морето заля пътищата и в Гърция

Подобна ситуация имаше и преди няколко дни в Гърция, когато Егейско море достигна пътищата в някои крайбрежни райони на Лариса след като тежко време засегна Централна Гърция, което е доведе до нарушаване на движението на превозни средства. Лошото време започна рано в неделя, донесе обилни валежи, много силни ветрове и преливане на реки, предаде преди дни гръцкото издание Kathimerini. ОЩЕ: Морето достигна пътищата: Наводнение в Гърция (ВИДЕО)