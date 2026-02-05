Никога НЕ отглеждайте тези растения до лавандулата

Когато планирате градината си, винаги е добра идея да разберете как някои растения си взаимодействат и какви не. Лавандулата (Lavandula) е един от най-популярните варианти за градини благодарение на ярколилавите си цветове и опияняващия аромат. Тя лесно привлича опрашители като пчели и пеперуди, превръщайки градината ви едновременно във функционален и красив оазис. Освен това е доста подходяща за начинаещи, тъй като предпочита да бъде леко пренебрегвана. И не се притеснявайте къде живеете; има толкова много разновидности, че е вероятно да намерите лавандула, която вирее във вашия регион.

Само така е правилно да подрежете лавандулата

Все пак има ограничение в нейната толерантност и способност да се съчетава добре с други растения. Лавандулата е толкова хладнокръвна, когато става въпрос за поддръжка, че има растения, които могат да се възползват от това, крадейки нейното пространство и хранителни вещества. Но кои растения ще се борят с лавандулата за доминация? Преди да се отправите към градинския център, ето кои растения трябва да избягвате да засаждате с лавандула.

От какво се нуждае лавандулата, за да вирее

Още: Как да отглеждате и да се грижите за лавандулово растение на закрито

Първо, важно е да се разберат условията за отглеждане, които лавандулата изисква. Има над 450 различни разновидности на лавандула, но две от най-популярните са френската (Lavandula dentata) и английската (Lavandula angustifolia). Лавандулата е родом от Средиземноморието, но е изключително издръжлива. Тя може да расте като многогодишно растение в повечето зони на USDA, стига да има пълно слънце и добре дренирана почва, която е леко алкална с pH около 7,0.

Въпреки че са устойчиви на суша, младите растения лавандула все пак изискват наблюдение и повече вода, отколкото едно утвърдено растение. След като лавандулата ви се утвърди, тя не се нуждае от тор. Също така не е голям почитател на мулчирането, защото допълнителната влага може да доведе до гниене. Не е необходимо, но подрязването на растението, когато цветовете отмират, може да му помогне да цъфти по-обилно. Но като цяло, ако искате вашето растение лавандула да вирее на открито, засадете го на добре осветено място с добре дренирана почва и го оставете на мира.

Хостите искат влагата и сянката, които лавандулата мрази

Хостите (Hosta plantaginea) са фантастични растения за градинари от всички нива, защото ще растат почти навсякъде, където има поне малко слънце. Те са чудесни като бордюрни растения около дома ви и могат да добавят зеленина в труднодостъпни за градинарство места. Онова странно сенчесто кътче между стъпалата и вътрешния двор? Донесете го - хостите обичат това пространство. Отвореното пространство под стълбите на терасата ви? „Да, моля!“, казва хостата.

Още: Подгответе лавандуловите си растения за зимата с едно просто допълнение към почвата

Следователно, ето защо те не се съчетават добре с лавандула. Хостите ще изгорят под пряка слънчева светлина, от която лавандуловото растение се нуждае. Междувременно, лавандулата ще увехне и ще се затрудни да вирее в сенчестите условия, които хостите обичат най-много. Ако вече имате хости, опитайте бегонии (Begonia), кървящи сърца (Lamprocapnos spectabilis) или клематис (Clematis viticella). Ако вече сте засадили лавандула, японският опхиопогон (Ophiopogon japonicus), седумът (Sedum) и ехинацеята (Echinacea purpurea) ще работят добре като алтернативи на хостите.

Ментата изисква много повече вода и може да се конкурира за пространство

Ментата (Mentha spicata или Mentha piperita) е едно от най-издръжливите растения и е едно от най-трудните за унищожаване. Всъщност някои собственици на жилища толкова се отегчават от нея, че я възприемат по-скоро като инвазивен плевел, отколкото като билка. Ако сте един от тях, не се притеснявайте. Все още има начини да се отървете от ментата .

Въпреки че лавандулата и ментата са част от семейство Устнови (Lamiaceae), те са по-скоро далечни братовчеди, отколкото братя и сестри, поради изискванията си за грижа. Ментите изискват много повече вода, отколкото лавандулата обикновено. Освен това, след като растението мента се утвърди, то може бързо да стане агресивно и да изпревари младото растение лавандула, лишавайки го от хранителни вещества и светлина.

Още: Растения-компаньони, които можете да отглеждате с лавандула на закрито

Ако вече сте засадили мента, по-подходящи растения-компаньони са невен (Tagetes erecta) или зеленчукови култури като царевица (Zea mays), домати (Solanum lycopersicum) и патладжани (Solanum melongena). Ако искате билки, които ще се съчетаят добре с лавандула, помислете за риган (Origanum vulgare), мащерка (Thymus vulgaris) или розмарин (Salvia rosmarinus).

Папратите искат много повече влажност, отколкото лавандулата може да понесе

Папратите (Polypodiopsida) са древни растения; изследователи са открили фосили на папрати, датиращи отпреди 430 милиона години! Способността им да виреят в райони, недостъпни за повечето растения, доказва защо са издържали изпитанието на времето. Папратите обичат да се разпространяват по горския под, под короните на дърветата, където светлината трудно достига. Най-хубавото е, че те виреят най-много, когато ги оставите на мира, което ги прави отлични растения за начинаещи или разсеяни градинари.

Още: Кога и как да се извършва есенна резитба на лавандула, градински чай, розмарин на континента?

Способността им да растат в тъмни и влажни условия е точната причина, поради която не могат да виреят с лавандула. Папратите биха изгорели и бързо биха умрели на предпочитаното от лавандулата ярко слънце. Междувременно, лавандулата би изгнила бързо във влажните и сенчести условия, в които папратите обичат да живеят. Ако вече сте засадили папрати, помислете за хоста (Hosta plantaginea), пълзяща власатка (Lysimachia nummularia) или азалии (Rhododendron L.). От друга страна, белият градински чай (Artemisia ludoviciana), синята власатка (Festuca glauca) и пелинът (Artemisia vulgaris) са растения, които донякъде приличат на папрати и се съчетават по-добре с лавандула.