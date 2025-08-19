Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Европейските борси са нагоре в ранната търговия въпреки спада в акциите на отбранителни компании

19 август 2025, 12:08 часа 392 прочитания 0 коментара
Европейските борси са нагоре в ранната търговия въпреки спада в акциите на отбранителни компании

Водещите индекси на основните европейски фондови пазари се отправиха нагоре след началото на днешната търговия. Инвеститорите реагират положително на резултата от разговорите снощи между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом, предаде БТА.

Във Франкфурт DAX се повиши с 0,07 на сто до 24 332,37 пункта, докато парижкият CAC 40 наддаде с 0,54 на сто до 7926,45 пункта към 11:33 часа българско време.

Лондонският FTSE 100 прибави 0,12 на сто до 9168,79 пункта.

Още: Европейските борси откриха с понижения в очакване на срещата Тръмп-Зеленски

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600, който обхваща широк кръг от компании от целия континент, е нагоре с 0,25 на сто до 55,39 пункта. Бенчмаркът за еврозоната Euro Stoxx 50 също нарасна с 0,35 на сто до 5453,71 пункта.

Въпреки растежа на основните индекси, акциите на компаниите от отбранителния сектор са сред най-зле представящите се в ранната търговия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Акциите в сектора на отбраната бяха сред най-зле представилите се в ранната търговия. Индексът, включващ книжата на най-големите европейски отбранителни компании Europe Total Market Aerospace & Defense намаля с над 1 на сто.

 Акциите на германския производител на части за танкове Renk поевтиняха с 6,5 на сто, на италианския производител на военно оборудване Leonardo загубиха 4,6 на сто, а на шведската Saab - 4,2 на сто.

Още: Европейските борси стартираха с повишения преди срещата Тръмп–Путин

Европейските борси започнаха деня с повишения

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
акции фондови борси фондови пазари европейски борси отбранителни компании информация 2025
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес