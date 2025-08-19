Европейските борси са нагоре в ранната търговия въпреки спада в акциите на отбранителни компании

Водещите индекси на основните европейски фондови пазари се отправиха нагоре след началото на днешната търговия. Инвеститорите реагират положително на резултата от разговорите снощи между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом, предаде БТА.

Във Франкфурт DAX се повиши с 0,07 на сто до 24 332,37 пункта, докато парижкият CAC 40 наддаде с 0,54 на сто до 7926,45 пункта към 11:33 часа българско време.

Лондонският FTSE 100 прибави 0,12 на сто до 9168,79 пункта.

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600, който обхваща широк кръг от компании от целия континент, е нагоре с 0,25 на сто до 55,39 пункта. Бенчмаркът за еврозоната Euro Stoxx 50 също нарасна с 0,35 на сто до 5453,71 пункта.

Акциите в сектора на отбраната бяха сред най-зле представилите се в ранната търговия. Индексът, включващ книжата на най-големите европейски отбранителни компании Europe Total Market Aerospace & Defense намаля с над 1 на сто.

Акциите на германския производител на части за танкове Renk поевтиняха с 6,5 на сто, на италианския производител на военно оборудване Leonardo загубиха 4,6 на сто, а на шведската Saab - 4,2 на сто.

