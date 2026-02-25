Цените на благородните метали отново растат заради митата на Тръмп

Цената на златото прибави един процент по време на днешната сутрешна азиатска търговия, възстановявайки се от вчерашния спад. Инвеститорите пак се насочват към благородните метали като сигурни активи на фона на несигурността около американските митническа политика след решението на Върховния съд на САЩ, което отмени редица тарифи, въведени от президента Доналд Тръмп и въведените от него нови мита, предаде Ройтерс.

Цените

Спот цена на златото нарасна с 1 процент до 5198 долара за тройунция тази сутрин българско време. Златото приключи предходната сесия с понижение от над един процент, тъй като инвеститорите реализираха печалби, след като по-рано през деня златото достигна триседмичен връх.

Американските фючърси на злато с доставка през април се повишиха с 0,8 на сто до 5217,30 долара за тройунция.

В същото време текущата цена на среброто отбеляза триседмичен връх, като се повиши с 3 процента днес до 89,92 долара за тройунция.

Цената на платината е нагоре с 3,6 процента до 2244,85 долара за тройунция, което е максимум от 5 февруари. Паладият също поскъпна – с 2,4 на сто до 1811,37 долара за тройунция, което също е триседмичен връх.

Отварянето на китайския пазар след празниците по случай китайската Лунна Нова година, „наред с повишената несигурност по отношение на политиката в САЩ, поддържат привлекателността на златото и до известна степен и на среброто“, коментира финансовият анализатор на Capital.com Кайл Рода.

Съединените щати въведоха във вторник 10-процентова глобална митническа ставка, но Вашингтон работи за увеличаването й до 15 процента, заяви представител на Белия дом.