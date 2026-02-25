Войната в Украйна:

Пламен Димитров: Удължителният бюджет е усмирителна ризница на разходите

25 февруари 2026, 20:29 часа 218 прочитания 0 коментара
Пламен Димитров: Удължителният бюджет е усмирителна ризница на разходите

Удължителният закон за бюджета поставя държавата „на стендбай“ и блокира ключови разходи. Това заяви в студиото на „Лице в лице“ по bTV Пламен Димитров, президент на КНСБ. „Всички знаем, че удължителният закон е усмирителна ризница на разходите, което за някой може да изглежда добре. Но от друга страна, държавата всъщност е на стендбай в много от своите основни функции“, каза Димитров.

Той посочи, че въпреки заложените 5% увеличения на минималните заплати, средствата не достигат за всички. „Да, успяхме да заложим 5% увеличение минимално на заплатите, които повечето вече получиха, някои не са, като да речем в част от националните медии. Но по-важното е, че за някои предприятия, в които държавата е възложила функции – като БДЖ и НК „Железопътна инфраструктура“ – няма средства да се гарантират тези 5%. За там трябват 15 милиона евро“, обясни Димитров.

Още: Властта прие удължителния бюджет за 2026 г. със срок - до приемането на редовен

По думите му проблем има и при градския транспорт и „Български пощи“. „79% от работещите в „Български пощи“ са на минимална работна заплата, за която няма компенсация, и в удължителния, и в неудължителния. 5% увеличение ги няма“, добави той.

Димитров критикува и политическата логика около бюджета: „Този бюджет, който е внесен в Народното събрание, стои там, само че никой не иска да го гласува. Нали има мнозинство, което го прави? Очевидно няма.“ „Този бюджет не е на никое мнозинство. Този бюджет е възможно най-добрият бюджет на България, съгласуван между нас и бизнеса. Ще се върнем към него след няколко месеца. Ще видим дали съм прав“.

Още: Служебният кабинет предлага нов срок за удължителния бюджет

По отношение на цените и конкуренцията той коментира резултатите от секторния анализ на Комисията за защита на конкуренцията в млечния сектор. „Когато две компании държат 77% от производството и продажбата на прясно мляко, няма конкуренция“, каза Димитров и добави: „Има концентрация непозволена и има картел“. Димитров подчерта високите цени на основни продукти: „Сиренето, кравето сирене, е най-скъпото в България – 127% от средноевропейската цена. Оризът стига до магазините със средно 60% по-висока цена. Кое му влияе – минималната заплата ли, токът ли? При краставиците извън сезон увеличението стига 75%.“

Той акцентира и върху ролята на регулаторите. „Най-накрая тази държава трябва да покаже, че има държава. Това е НАП – може освен проверки, да налага и санкции. Това е нещото, което искам да видя“, категоричен е Пламен Димитров.

Още: Държавен vs. частен сектор и кой печели повече: Бизнесът и синдикатите в спор

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
КНСБ Пламен Димитров удължителен бюджет Бюджет 2026
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес