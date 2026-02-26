Какво ще стане, когато руското влияние в Сърбия отслабне?

"Регионът на Западните Балкани ще се стабилизира само когато руското влияние отслабне, особено в Сърбия и Република Сръбска, заяви премиерът на Косово Албин Курти в интервю за швейцарското издание NZZ, предаде македонското издание "Рацин". Според него има хибридното влияние на Русия чрез енергетика, военни и медии и то е проблематично в региона. "Истинската промяна зависи от демократичните сили в Сърбия“, заяви Курти.

Той обяви, че Косово ще отпусне един милиард евро за отбрана. „Ще създадем индустриални бази, включително фабрика за боеприпаси в Гякова“, каза премиерът.

Косово се ориентира към моделите на Швеция

Според него Косово се ориентира към моделите на Швеция и балтийските държави при организирането на въоръжените си сили, особено по отношение на концепцията за всеобхватна отбрана.

„Когато имаш голям съсед, трябва да мислиш различно. Не можем да си позволим хаос пред лицето на заплаха. Всеки гражданин трябва да знае каква е неговата роля при бедствие или война“, подчерта Курти. Той спомена и полския модел на „съвместно обучение по сигурност за всички, особено за младите хора“.

Курти заяви, че ориентацията на Косово е ясна - към Запада и че страната иска да стане член на НАТО и Европейския съюз, предава още македонската медия. ОЩЕ: Албания и Косово се разбраха за координация в образованието