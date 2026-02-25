Властта прие удължителния бюджет за 2026 г. със срок - до приемането на редовен

Служебната власт прие проект на Закон за изменение и допълнение на т.нар. удължителен закон за бюджета. По думите на финансовият министър Георги Клисурски с промените се дава възможност, при последващо одобрение от Народното събрание, действието на удължителния закон да не бъде ограничено до 31 март, а да продължи до приемането на редовния държавен бюджет за 2026 г. "Така осигуряваме непрекъсваемост в работата на държавата", посочи финансовият министър.

Общините да могат да правят по-гъвкави плащания в условията на удължителен бюджет и възможността да се сключи споразумение с Европейската комисия по механизма SAFE са предлаганите от кабинета промени във финансовия закон, стана ясно още от думите на служебния финансов министър.Предложението е новият закон да действа до приемането на редовен бюджет.

Промените за общините ще им дадат "глътка въздух", обяви Клисурски: "Те ще могат да разходват не само до нивата от миналата година, а ако имат допълнително събрани местни данъци и такси, да ползват и този ресурс, което е голяма глътка въздух за общините, за да не стопираме инвестиционните процеси по места".

Още: Мантинели за половин милиард евро и осем пъти по-скъпи тестове за рак : Министри алармират за скандални обществени поръчки

Заплатите

5-процентното увеличение на заплатите в публичния сектор остава, заяви още Клисурски - теза, която той защити още в понеделник.

Парламентът да разреши на Министерския съвет да сключи споразумение по механизма за отбрана на Европейската комисия е другият акцент, обясни Клисурски:

Още: "Връщане назад няма": Гюров обяви началото на мащабна ревизия на обществените поръчки

"Това са средства, които да влязат в България, - в размер на над 3 милиарда евро по проекти за модернизация на отбраната, така че и това включваме в проекта на закон. Други закони - чрез преходни и заключителни разпоредби, не предлагаме да се променят".

Решението на парламента, свързано с президентското вето в Изборния кодекс, не променя план-сметката за предстоящите парламентарни избори, заяви Клисурски.