26 февруари 2026, 9:50 часа 220 прочитания 0 коментара
Две жертви на пътя след удар в дърво

За две жертви при катастрофа с челен удар в дърво съобщават от ОДМВР - Видин.  На 25 февруари около 5.30 часа по пътя между гр. Белоградчик и с. Кладоруб лек автомобил „Дайхатсу“, управляван от 74-годишен водач, в условията на ляв завой напуснал пътното платно и се блъснал челно в крайпътно дърво.

Починали са шофьорът и 54-годишна пътничка. Друга 46-годишна жена е била настанена с фрактура във видинската болница. Останалите пътници от колата – 7-годишно момче, 29-годишен мъж и 39-годишна жена, след прегледи и оказана медицинска помощ са били освободени.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Разследването по случая продължава, в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.

За времето от 5 часа на 25 февруари до 5 часа тази сутрин полицейските служители са реагирали на 25 сигнала. При осъществяване на контролната си дейност проверили 139 лица и 111 моторни превозни средства. За констатираните нарушения съставили 6 акта и 28 фиша.

Спасиана Кирилова
