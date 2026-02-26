Гърция удължава граничната ограда с Турция

Гръцкото правителство е решило да удължи оградата край река Марица по цялото й протежение на границата с Турция.

Това обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, цитиран от Ekathimerini.

Мицотакис беше на посещение в област Еврос заради мащабните наводнения, предизвикани от високите води на реката. Река Марица в Гърция, както и в България, е един от маршрутите, през които нелегални мигранти преминават от Турция в Европейския съюз.

1100 нелегални мигранти само през тази година са заловили гръцките власти. Нарушителите са преминали през реката. Миналата година броят им е бил 7000, уточнява Ekathimerini.

"За да бъдем трайно в безопасност"

Волята на правителството да разшири оградата до целия регион Еврос беше потвърдена от Кириакос Мицотакис , говорейки на предварителната конференция на „Нова демокрация“ в Александруполис, предаде БНР.

"Оградата ще обхване целия Еврос, така че да бъдем трайно в безопасност от всякаква заплаха", каза Мицотакис на конференция на "Нова демокрация" в Александруполис. Той подчерта, че решението за изграждането и разширяването на оградата е стратегически избор на правителството.

Позовавайки се на събитията от 2019 г. , премиерът отбеляза, че тогава Гърция е решила да защити границите си от "хибридна заплаха" от Турция, използвайки наличната информация и предотвратявайки "ситуация с драматични последици за страната и Европа".

Според него присъствието на европейските лидери в Еврос е повратна точка за позицията на ЕС по въпроса за защитата на външните граници.

"Взехме решение да построим ограда. Европа не ни дава пари? Ще я построим сами! И я построихме и ще продължим да я развиваме", заяви той, посочвайки, че правителството ще подпомогне по всякакъв начин армията, полицията и гражданската защита, за да бъде гарантирана сигурността на Гърция.