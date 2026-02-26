Наш черноморски курорт е "Най-развиваща се туристическа дестинация на Балканите"

Българското Черноморие бива оценено като едно от най-бързо развиващите се в региона.

Ново признание дойде по време на провеждането на престижните награди Balkan Alliance of Hotel Associations (BAHA), които тази година се състояха в сръбската столица в Белград.

На церемонията специално отличие е получило Приморско.

"Силна мотивация да продължим още по-уверено напред"

"Община Приморско с поредна знакова награда!", похвалиха се от местната администрация.

От съобщението става ясно, че на наградите Balkan Alliance of Hotel Associations Община Приморско е била отличена с приза: "Най-динамично развиваща се туристическа дестинация на Балканите за 2025 г".

"За нас това е високо признание за усилията, които екипът на община Приморско полага – за внедрените иновации, за подобряването на туристическата инфраструктура и за цялостната визия в развитието на сектора. Тази награда е не само оценка за свършеното до момента, но и силна мотивация да продължим още по-уверено напред", заяви кметът на община Приморско г-н Иван Гайков.

Поради "неблагоприятните метеорологични условия и необходимостта да бъдем на терен", отличието не е било получено лично от градоначалника, но от местната администрация изразяват своята искрена благодарност към организаторите и професионалната общност.