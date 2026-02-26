Правителството на Гюров:

Трошил с брадва автомобил: Криминално проявен е задържан

26 февруари 2026, 10:01 часа 191 прочитания 0 коментара
Трошил с брадва автомобил: Криминално проявен е задържан

Криминално проявен и осъждан мъж от село Ясеновец потрошил с брадва чужд автомобил, съобщават от ОДМВР - Разград. Въоръжен с брадва, около 23.30 часа на 25 февруари 53-годишният мъж увредил заден десен прозорец, преден ляв прозорец, преден капак, ляв фар и странично ляво огледало на „Форд Галакси“, собственост на 47-годишен негов съселянин.

Нанесената щета възлиза на близо 300 евро. Извършителят е задържан в РУ-Разград. По случая се води проверка по чл.216, ал.1 от НК.

Още: Потрошил автомобил с брадва: Задържаха криминално проявен

При друг инцидент в Разградско мъж се е опитал да избяга от полицейска проверка. Автомобил „Нисан Х Трейл“ е спрян за проверка около 10 часа на 25 февруари в град Лозница. Докато върви проверката, 73-годишният водач от село Студенец потеглил с колата, възпрепятствайки действията на полицейските служители.

Последван е от патрулния автомобил и спрян на улица „Пенчо Кубадински“. По случая е образувано досъдебно производство по чл.270, ал.1 от НК.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Екшън в София: Охранител рани с брадва тиктокър

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Брадва криминално проявен избягал шофьор потрошен автомобил
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес