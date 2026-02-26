Трошил с брадва автомобил: Криминално проявен е задържан

Криминално проявен и осъждан мъж от село Ясеновец потрошил с брадва чужд автомобил, съобщават от ОДМВР - Разград. Въоръжен с брадва, около 23.30 часа на 25 февруари 53-годишният мъж увредил заден десен прозорец, преден ляв прозорец, преден капак, ляв фар и странично ляво огледало на „Форд Галакси“, собственост на 47-годишен негов съселянин.

Нанесената щета възлиза на близо 300 евро. Извършителят е задържан в РУ-Разград. По случая се води проверка по чл.216, ал.1 от НК.

При друг инцидент в Разградско мъж се е опитал да избяга от полицейска проверка. Автомобил „Нисан Х Трейл“ е спрян за проверка около 10 часа на 25 февруари в град Лозница. Докато върви проверката, 73-годишният водач от село Студенец потеглил с колата, възпрепятствайки действията на полицейските служители.

Последван е от патрулния автомобил и спрян на улица „Пенчо Кубадински“. По случая е образувано досъдебно производство по чл.270, ал.1 от НК.

