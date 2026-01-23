Европейските борси са под влияние на напрежението около Гренландия

Европейските борси не намират ясна посока в днешната търговия преди обед, тъй като инвеститорите се опитват да преценят възможните последици от поредното изостряне на търговското напрежение, свързано с Гренландия, предаде Ройтерс. Пазарите бяха разтърсени по-рано през седмицата от заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи мита върху осем европейски държави, докато Вашингтон не получи разрешение да закупи Гренландия, но последствие Тръмп се отказа от тези намерения.

Индексите

Във Франкфурт DAX се повиши с 4,2 пункта или 0,02 на сто до 24 860,67 пункта тази сутрин.

Парижкият CAC 40 спадна със 7,01 пункта или 0,09 на сто до 8141,88 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 23,51 пункта или 0,23 на сто до 10 173,56 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изтри 0,47 пункта или 0,08 на сто до 608,39 пункта, като от началото на седмицата бенчмаркът е загубил около 1 на сто.

Инвеститорите остават предпазливи, тъй като митата продължават да се използват като инструмент за натиск в преговорите.

Междувременно се очаква публикуването на индекси на мениджърите по доставките (PMI) в Европа и САЩ, които инвеститорите следят за нови сигнали за икономическата динамика. Според икономисти от ING данните вероятно ще потвърдят устойчивостта на постепенното възстановяване на икономиката в еврозоната въпреки геополитическите рискове.