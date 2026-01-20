Европейските борси се сринаха в днешната сутрешна търговия, тъй като опасенията от нови търговски мита оказаха негативно влияние върху пазарните настроения, като всички сектори и основни регионални борси са на отрицателна територия, предаде CNBC. По-рано днес Тръмп заяви, че ще наложи мита в размер на 200 на сто върху френското вино и шампанско - мярка, която по думите му ще накара френския президент Еманюел Макрон да се включи в замисляния от президента на САЩ "Съвет за мир“.

Индексите

Във Франкфурт DAX се понижи с 393,03 пункта или 1,57 на сто до 24 566,03 пункта по обяд българско време.

Парижкият CAC 40 спадна с 99,5 пункта или 1,23 на сто до 8012,52 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 134,75 пункта или 1,32 на сто до 10 060,6 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изгуби 8,04 пункта или 1,32 на сто до 599,02 пункта.

Сривът се случва след като президентът на САЩ Тръмп обяви, че ще наложи 10 на сто мита върху вноса на стоки от осем европейски държави поради противопоставянето им на контрола на САЩ над Гренландия.

Предложените мита биха засегнали Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия, обяви Тръмп. Европейските лидери отговориха, призовавайки за повече диалог с САЩ.

Книжата на компанията за луксозни стоки LVMH, собственик на производителите на шампанско Moet & Chandon, Dom Perignon и Veuve Clicquot, поевтиняха с 2,1 на сто в сутрешната търговия.