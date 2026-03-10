Новият в Левски: „Всички искат да победят най-добрия, всеки мач ще е тежък“

Новото попълнение на Левски – нападателят Марко Дуганджич беше официално представен от „сините“ днес, на 10 март. Той пристигна на „Герена“ като извънреден трансфер, след като Мустафа Сангаре се контузи и ще отсъства до края на редовния сезон, като може да пропусне и част от плейофите. Левски публикува видео, в което показва как е протекъл първия ден на Марко Дуганджич в клуба. Нападателят даде и интервю, в което говори за това какво означава за него Левски и какви са отношенията му с Кристиан Димитров. Двамата бяха съотборници в румънския ЧФР Клуж.

Марко Дуганджич: „Знам, че Левски е най-големият клуб в България“

След като беше официално представен от Левски, Марко Дуганджич даде и първото си интервю като футболист на „сините“. Ето какво каза той: „Бях на стадиона срещу Локомотив Пловдив. Беше тежък мач. Всеки отбор иска да победи най-добрия тим в лигата. Всеки мач ще е тежък, но взехме трите точки, което е най-важното в момента и продължаваме. Знам, че Левски е най-големият клуб в България и един от най-големите на Балканите. Имат много трофеи, много мачове в Европа. Много съм щастлив да съм тук“.

„Невероятен човек е и много добър играч“

Дуганджич говори и за отношенията си с Кристиан Димитров, с когото бяха съотборници в румънския ЧФР Клуж: „Ние сме добри приятели с него. Спечелихме заедно титлата в Румъния. Невероятен човек е и много добър играч. Все още не съм имал време да го видя, но и това ще се случи тези дни. Нека да направим големи неща заедно. Вече видях колко много феновете подкрепят отбора и това е от каквото се нуждаем“.

