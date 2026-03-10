Любопитно:

Радар за икономика: Най-важните новини на 10 март 2026 г.

10 март 2026, 23:00 часа 246 прочитания 0 коментара
Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 10 март 2026 г.

България с горива за над 90 дни, но цените може да тръгнат нагоре

България разполага със запаси от бензин, дизел и керосин, които могат да покрият вътрешното потребление за повече от 90 дни. Това заяви заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов по време на извънредно изслушване в Народното събрание, поискано от "ДПС-Ново начало" с подкрепата на ИТН.

Цената на петрола и днес е нестабилна заради войната в Близкия изток

Цената на петрола се понижава в сутрешната търговия днес, но след като в предходната сесия достигна тригодишен максимум. Поевтиняването бе в следствие на прогнозите на президента на САЩ Доналд Тръмп за скорошен край на войната в Близкия изток, които временно успокоиха страховете за световното предлагане на суровината, предаде Ройтерс. В по-ранната сесия вчера и двата референтни сорта загубиха по 11 на сто, но след това възстановиха част от загубите. Цената на петрола и днес е нестабилна заради войната в Близкия изток

Рязка промяна в цената на природния газ за Европа

Цената на природния газ в Европа претърпя рязка промяна днес. Априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента се търгуват за 47,770 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:00 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 50,125 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 56,453 евро за мегаватчас. Рязка промяна в цената на природния газ за Европа

Надценки до 135 процента в търговските вериги е установила КЗК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е констатирала огромни надценки при търговските вериги. Това съобщи на пресконференция в Пловдив председателят на комисията Росен Карадимов. "Констатирахме, че тези надценки, които могат да стигнат до 90 процента, а при минералната вода - до 135 процента, имат два компонента. Единият компонент е отстъпката, която производителят дава на веригата. А вторият компонент е нормалната търговска надценка, която веригата слага", каза председателят на КЗК. Още: Надценки до 135 процента в търговските вериги е установила КЗК

Ще се изравнят ли цените на имотите с тези в София: Срив на пазара в Дубай

Средната цена на квадратен метър в Дубай през 2025 година надхвърли 4200 евро, което несъмнено е повече, отколкото струва обикновен апартамент в българската столица София. Но градът предлагаше нещо, което трудно ще се намери другаде – нулев данък върху капиталовите печалби, постоянно жителство за собствениците на имоти и пазар, който расте дори по време на кризи. Затова и много заможни българи погледнаха към Дубай като сериозна алтернатива на родния си пазар

