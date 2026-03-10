Любопитно:

Прогноза за времето - 11 март 2026 г. (сряда)

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ на места, главно в Източна България, ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, за София – около минус 1°. Утре над западните и централните райони от страната ще бъде предимно слънчево. Преди обяд в източните райони видимостта ще се подобри, а ниската облачност ще намалее. През деня и там ще преобладава слънчево време с по-значителна висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по Черноморието - между 8° и 11°, за София - около 15°.

Атмосферното налягане ще се понижава, но ще остане по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар ще има значителна висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а по най-високите части – до умерен от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Повече слънце и по морето

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. През повечето дневни часове ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Източник: НИМХ

