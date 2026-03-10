Тръмп е поискал от Израел да не удря енергийни съоръжения в Иран: Какви са мотивите?

Администрацията на Доналд Тръмп е поискала от Израел в понеделник да не извършва по-нататъшни удари по енергийни съоръжения в Иран, по-специално по петролната инфраструктура на страната. Това съобщава Axios, като се позовава на три източника, запознати с въпроса. Искането на САЩ бележи първия път, когато администрацията на Тръмп опитва да спре Израел, откакто двете страни започнаха съвместната си операция срещу Иран преди десет дни.

През изминалите дни израелските удари покриха столицата Техеран – град с 10 милиона жители, с токсичен черен дим и киселинни дъждове, което повдигна спешни здравни предупреждения за обикновените иранци. Посланията на САЩ са били предадени на висше политическо ниво и на началника на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили Еял Замир, заяви израелски служител.

Втори израелски служител заяви, че „САЩ са поискали да ги уведомим предварително за всякакви бъдещи удари по петролни съоръжения в Иран“, пише Axios.

Администрацията на Тръмп посочи три причини за искането си, според източник, запознат с въпроса:

Подобни удари вредят на иранското общество, голяма част от което се противопоставя на режима.

Тръмп се стреми да сътрудничи с иранския петролен сектор след войната - подобно на подхода, който предприе с Венецуела .

Ударите биха могли да предизвикат масирани ирански ответни атаки срещу енергийната инфраструктура в държавите от Персийския залив.

Иран атакува енергийни съоръжения в Персийския залив с дронове по-рано по време на войната, но не причини значителни или необратими щети. САЩ се опасяват, че нов кръг от удари срещу иранския петрол може да промени това и да повиши цените още повече.

Източник, запознат с подробностите, каза, че Тръмп разглежда ударите по енергийните и петролни съоръжения на Иран като „опция за страшен съд“ – нещо, което да се държи в резерв, само ако Иран умишлено атакува петролни съоръжения в Персийския залив първо. Тръмп вече потвърди публично тази позиция, предупреждавайки в понеделник , че Иран ще бъде ударен „20 пъти по-силно“, ако навреди на световните доставки на петрол.

Тръмп написа в Truth Social , че САЩ ще „унищожат лесно разрушими цели, които ще направят практически невъзможно Иран някога да бъде възстановен като нация“. Източникът твърди, че Тръмп е намеквао за потенциални атаки срещу ирански петролни съоръжения.

По-рано сенатор Линдзи Греъм – републиканец от Конгреса, който е един от най-гласовитите поддръжници на войната от Републиканската партия, също критикува израелските удари по складовете за гориво. „Моля, бъдете внимателни какви цели избирате. Нашата цел е да освободим иранския народ по начин, който не осакатява шанса му да започне нов и по-добър живот, когато този режим се срине. Петролната икономика на Иран ще бъде от съществено значение за това начинание“, написа Греъм в X.

Във вторник сутринта министърът на отбраната Пийт Хегсет дистанцира администрацията от ударите по складове с горива, заявявайки пред репортери, че САЩ не са атакували цели от този вид. Белият дом, израелското посолство във Вашингтон и Армията на отбранителните сили на Израел отказаха коментар пред Axios.

