Руското консулство в Техеран не беше пощадено от бомбите на САЩ и Израел

10 март 2026, 22:35 часа 448 прочитания 0 коментара
На 8 март в иранския град Исфахан в резултат на атака срещу намиращата се наблизо администрация на губернатора на едноименната провинция е пострадало Генералното консулство на Русия. В служебната сграда и жилищните апартаменти са счупени прозорци, няколко служители са били отхвърлени от взривната вълна. За щастие, няма жертви и сериозни наранявания. Информацията бе официално потвърдена от говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която излезе с позиция на ведомството.

Считаме нападенията срещу дипломатически и консулски представителства за грубо нарушение на такива основни документи на международното право като Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 година, се казва в позицията й.

Според Захарова, конфликтът в Близкия Изток продължава да се разраства, засягайки пряко или косвено интересите на все по-голям брой държави и техните мирни граждани. Това се проявява, по-специално, в това, че под ударите попадат и чуждестранните дипломатически представителства и консулски учреждения, намиращи се в региона. Техният брой се увеличава.

„Изискваме от всички страни стриктно спазване на неприкосновеността на дипломатическите обекти, отказ от посегателства върху безопасността, живота и здравето на техния персонал. Призоваваме участниците в конфликта незабавно да сложат край на военното противопоставяне и да се върнат на масата за преговори“, се казва още в позицията.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
