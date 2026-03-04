Еврото е на невиждани от месеци нива към долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар е невиждан от месеци, като падна дори под психологическата граница от 1,16 към щатската валута за кратко късно вчера. Основната причина е засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А досега от началото на годината еврото се възползваше от слабия долар и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, като имаше най-високия си курс от пет години към нея.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1611 долара близо до нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1606 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 3 март, когато беше на ниво 1,1568 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 февруари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,925 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 5 март 2025, когато беше 1,0487 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.