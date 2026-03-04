"Каквото Левски сам си направи, друг не може! Светват много сигнални лампи на "Герена"

Срещу Локомотив София за Левски светнаха нови сигнални лампи, които "сините" трябва да вземат под внимание - особено за предстоящите ключови мачове срещу преките конкуренти в Първа лига. Това отбеляза журналистът Ивайло Илиев, който следи изкъсо представянето на Левски. Според него, в мачовете срещу наглед по-слаби съперници се виждат слабости на Левски и във фаза атака, и във фаза защита, които едва ли ще останат безнаказани срещу Лудогорец и ЦСКА.

Грешките на Левски срещу по-слабите отбори са сигнална лампа за Веласкес

"Клишето гласи: шампионска победа. Но истината е, че ако може да се спестят тези инфарктни моменти до края на сезона, би било по-лесно за общата цел, която си е поставила синята общност. И още едно клише - каквото Левски сам може да си направи, историята е показала, че друг не може да го направи. Това видяхме и в мача с Локомотив София", заяви Ивайло Илиев в предаването "Точно попадение".

Още: Удар по шампионските амбиции на Левски: звезда е аут до края на сезона

"Има много сигнални лампи, които светват в такива мачове с наглед по-слаби противници. Предния път си говорихме за липсата на ефективност в завършващия удар, в атаки, които не довеждат до гол. Сега ме изненадаха пропуските в защити - много груби грешки. Не знам на какво се дължат, може би на прекалената емоция, или пък някакво прекомерно самочувствие.

Тези сигнални лампи срещу преките конкуренти няма да бъдат простени. Това го видяхме и в сбъдналата ми се прогноза за двете злополучни "калъфки" срещу Лудогорец. Задава се и нова среща с Лудогорец", добави още журналистът на Actualno.com. Повече - гледайте във видеото:

Още: „След две калъфки“ Левски ще легне да спи срещу Лудогорец: прогнози „В мишената“ (ВИДЕО)