Майка осъди училище заради тормоз над дъщеря ѝ

Майка успя да осъди училището, в което нейната дъщеря се е обучавала и е била подложена на тормоз. Съдът в руския град Хабаровск се е произнесъл учебното заведение да изплати обезщетение за осъществен тормоз над ученичката. Сумата е в размер на 270 000 рубли за бездействие от страна на училищното ръководство, съобщи изданието "Гласная". Делото е заведено от майката на ученичката.

Продължителен тормоз

Според нея дъщеря ѝ е била подложена на продължителен тормоз от съучениците си: била е обиждана, физически нападана, а личните ѝ вещи са били повредени и откраднати. Жената многократно подавала сигнали до училищната администрация и регулаторните органи, но не са били предприети ефективни мерки.

По време на съдебното заседание съдът заключи, че образователната институция не е осигурила адекватен надзор над учениците и не е предотвратила тормоза. Установено е, че бездействието на училищния персонал е довело до влошаване на здравето, както на детето, така и на майка ѝ.

В резултат на това съдът разпореди плащането на 200 000 рубли на ученичката и 70 000 рубли на майка ѝ. Апелативният и касационният съд потвърдиха решението.

