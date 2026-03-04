От върха до дъното: Ливърпул постави антирекорд

След шампионската титла на Арне Слот в първия му сезон начело на Ливърпул и силното трансферно лято, футболната общественост очакваше още по-силен сезон от „червените“. И те започнаха кампанията обещаващо. Записаха победи над трудни съперници, но след 5-тия кръг на Висшата лига нещо се обърка. Сега мърсисайдци са в незавидна позиция, като след загубата от последния в класирането Уулвърхямптън с 1:2, поставиха антирекорд.

Ливърпул записа 4 победи с късен гол

Ливърпул започна сезона във Висшата лига силно с победи над Борнемут, Нюкасъл, Арсенал, Бърнли и Евертън в първите 5 кръга. Три от тези победи дойдоха с късни голове – в 88-мата и в 4-тата минута от добавеното време срещу Борнемут, в 10-тата минута на добавеното време срещу Нюкасъл, в 83-тата срещу Арсенал и в 5-тата минута на добавеното време срещу Бърнли. Тогава тези победи се разглеждаха като шампионски и Ливърпул бе определен като отбор с характер, който знае как да взима победите.

Ливърпул е първият отбор с 5 загуби след гол в 90-тата минута

Но 24 кръга по-късно, „червените“ загубиха от последния в класирането Уулвърхямптън с 1:2, а победния гол за „вълците“ отбеляза Андре в 4-тата минута на добавеното време. Така Ливърпул се превърна в първия отбор в историята на Висшата лига, който губи 5 мача с допуснат гол след 90-тата минута. Предишните загуби с гол в добавеното време за Ливърпул дойдоха срещу Манчестър Сити с 1:2 и гол в 3-тата минута, Борнемут с 2:3 и гол в 5-тата минута, Челси с 1:2 с гол в 5-тата минута и Кристъл Палас с 1:2 с гол в 7-мата минута на добавеното време.

