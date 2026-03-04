"Първата група български граждани от Близкия изток са на път за вкъщи – очакваме ги по-късно днес на Летище Варна". Това обяви премиерът Андрей Гюров в началото на правителственото заседание в сряда по повод спешната реакция на властта за българите зад граница, които останаха блокирани по летища в различни държави около военните действия между Израел и Иран.

"Използвам случая да благодаря на министъра на външните работи, министъра на транспорта, министъра на туризма, техните екипи и всички институции, които са свързани с тази дейност, за неуморната работа в последните дни и часове", обяви още Гюров.

Припомняме, че във вторник служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи на брифинг в Министерския съвет след среща при премиера Андрей Гюров, че тази сутрин ще започне изтеглянето на нашите сънародници от зоните на конфликта в Близкия изток. "Вече сме организирали изтеглянето на българите от Оман", посочи тогава министърът. В отговор на въпрос за полета, Нейнски отговори, че се очакват около 300 души и добави, че предстои прибирането на българи и от Абу Даби и Дубай.

До осем самолета с различен капацитет, както и при необходимост правителственият самолет „Еърбъс A319“, са в готовност за изпълнение на евакуационни полети на български граждани от Близкия изток в кратки срокове, съобщиха и от Министерството на транспорта и съобщенията.

