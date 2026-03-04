11-годишно момиче загина в Кувейт след въздушна атака

Кувейт заяви днес, че 11-годишно момиче е загинало при падането на отломки в жилищна зона в столицата - град Кувейт. Информацията идва на фона на продължаващите удари на Иран по цели на територията на страните от Залива, в отговор на американско-израелската атака срещу Ислямската република.

Спасителни екипи се опитали да реанимират момичето по време на превозването му до болница, но то починало от раните си, съобщи кувейтското министерство на здравеопазването, без да уточнява националността на жертвата.

