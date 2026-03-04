НАСА откри конуси на Марс, подобни на тези в Аризона

НАСА съобщава за откриването на изображения на шлакови конуси на Земята и Марс. Те представляват образувания с хълмовидна форма, които показват експлозивна вулканична активност. Такива структури са рядкост на Червената планета.

Изображението на Марс е направено от CTX камерата на орбиталната сонда Mars Reconnaissance Orbiter в района на колежа Юлисес (провинция Тарсис). Направено е сравнение с изображение от Landsat 8 на подобни конуси във вулканичното поле Сан Франциско в Аризона.

Конуси на Земята и Марс

Повечето марсиански вулкани са се образували от тихи изригвания на базалтова лава. Шлаковите конуси обаче се образуват по време на умерено експлозивни (стромболиански) изригвания, когато богата на газ магма се изхвърля във въздуха и се втвърдява в отломки.

Прочетете също: Учени откриха растение, което може да оцелее на Марс

Въпреки че по-ниската гравитация и тънката атмосфера на Марс би трябвало да са благоприятни за експлозии, там са открити само десетки или стотици такива релефни форми. За сравнение, на Земята има десетки хиляди шлакови конуси - около 90% от всички земни вулкани.

Учените отбелязват, че марсианските конуси обикновено са по-високи и по-широки от земните си аналози. Изучаването на такива обекти на Земята помага за по-доброто разбиране на геологията на Марс, защото без полеви проучвания експертите разчитат главно на изображения от орбита.

Експертите обаче предупреждават, че дори обектът да изглежда като вулканичен конус, той може да има друг произход, включително да е кален вулкан. Ето защо сравнителният анализ остава ключов за разкриване на геологията на Червената планета.

Прочетете също: Колонизацията на Марс е застрашена: Учените откриха нови пречки пред живота в Космоса

Междувременно учени съобщиха, че новите данни биха могли сериозно да усложнят бъдещите планове на човечеството за завладяване на други планети. По-специално, недостигът на фосфор и азот поставя безпрецедентни нови предизвикателства пред учените по въпроса за планираната колонизация на Марс.

Изследователите предполагат, че перфектният баланс, който се е развил на нашата планета, е огромна рядкост. Планетарният учен Уолтън не изключва най-драматичния сценарий: Земята може би е единствената населена и като цяло обитаема планета в цялата галактика. Дори и да съществува перфектна екзопланета с вода, фосфор и азот някъде във Вселената, човечеството в момента няма технологията, за да стигне до нея.

„Не можем просто да летим до най-близката звездна система. Затова трябва да се грижим добре за Земята“, предупреждава ученият.

Прочетете също: Учени: Марс може да доведе до ледникова епоха на Земята