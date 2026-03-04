Спорт:

Светльо Вуцов се закани на Лудогорец: Отборите се съобразяват с нас, а не ние с тях!

04 март 2026, 9:30 часа 99 прочитания 0 коментара

Вратарят на Левски Светослав Вуцов се закани на Лудогорец преди дербито между двата тима от 24-ия кръг на Първа лига. 23-годишният страж говори пред колегите от „Диема“ като бе категоричен, че отборите у нас трябва да се съобразяват със „сините“. Доскорошният национал на България допълни, че основната цел пред тима на Хулио Веласкес е спечелването на титлата и той вярва, че столичани могат да я изпълнят.

Вуцов също така изрази задоволството си, че той и съотборниците му показват манталитет в трудните моменти, като мача с Локомотив София. Според него непримиримостта и духа, който имат в Левски ще ги отведат до титлата.

ОЩЕ: Балонът в ЦСКА се пукна! Левски няма да изпусне питомното, Лудогорец с нова цел? | Точно попадение (ВИДЕО)

„Тази непримиримост и дух ще ни отведат до титлата“

„Има още 13 мача до края на сезона и трябва да ги изиграем по възможно най-добрия начин. Да се поздравим с победи. Показваме манталитет, както го направихме срещу Локомотив София. Това означава да не спираме и да продължаваме да търсим нашата цел до последно. Видяхте, че при 4:2 създавахме положения, за да вкараме и пети гол. В края допуснахме попадение за 4:3, но смятам, че тази непримиримост и дух, ще ни отведат до целта, която сме си поставили – титлата“.

Левски Лудогорец Майкон

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„В отбора вярваме в собствените си качества. Знаем, че всичко зависи от нас какво ще покажем на терена. Отборите се съобразяват с нас, а не ние с тях. Ние сме Левски, най-добрият отбор в България и трябва да знаем какво да направим, когато стартират мачовете“, заяви стражът на Левски.

ОЩЕ: Удар по шампионските амбиции на Левски: звезда е аут до края на сезона

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Лудогорец Първа лига Светослав Вуцов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес