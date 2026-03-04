Светльо Вуцов се закани на Лудогорец: Отборите се съобразяват с нас, а не ние с тях!

Вратарят на Левски Светослав Вуцов се закани на Лудогорец преди дербито между двата тима от 24-ия кръг на Първа лига. 23-годишният страж говори пред колегите от „Диема“ като бе категоричен, че отборите у нас трябва да се съобразяват със „сините“. Доскорошният национал на България допълни, че основната цел пред тима на Хулио Веласкес е спечелването на титлата и той вярва, че столичани могат да я изпълнят.

Вуцов също така изрази задоволството си, че той и съотборниците му показват манталитет в трудните моменти, като мача с Локомотив София. Според него непримиримостта и духа, който имат в Левски ще ги отведат до титлата.

„Тази непримиримост и дух ще ни отведат до титлата“

„Има още 13 мача до края на сезона и трябва да ги изиграем по възможно най-добрия начин. Да се поздравим с победи. Показваме манталитет, както го направихме срещу Локомотив София. Това означава да не спираме и да продължаваме да търсим нашата цел до последно. Видяхте, че при 4:2 създавахме положения, за да вкараме и пети гол. В края допуснахме попадение за 4:3, но смятам, че тази непримиримост и дух, ще ни отведат до целта, която сме си поставили – титлата“.

„В отбора вярваме в собствените си качества. Знаем, че всичко зависи от нас какво ще покажем на терена. Отборите се съобразяват с нас, а не ние с тях. Ние сме Левски, най-добрият отбор в България и трябва да знаем какво да направим, когато стартират мачовете“, заяви стражът на Левски.

