Войната в Украйна:

Еврото пое в нова посока в края на седмицата

12 септември 2025, 09:27 часа 236 прочитания 0 коментара
Еврото пое в нова посока в края на седмицата

Курсът на еврото спрямо долара пое във възходяща посока в кая на седмицата, след решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) да запази лихвите непроменени, като отново е над психологическата граница от 1,17 към американската валута. В началото на седмицата нивата на европейската валута към долара не бяха виждани от началото месец юли, но това се дължеше най-вече на срива при щатската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1729 долара или над курса от вчера.

Още: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес, 12 септември /валутен калкулатор/

ЕЦБ определи вчера референтен курс на еврото от 1,1685 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 август, когато беше на ниво 1,1579 спрямо долара.

Още: Рязка промяна в курса на еврото, невиждан е от месеци

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,1784 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ валути долар валутен курс
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес