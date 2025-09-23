Войната в Украйна:

Еврото с рязка промяна в курса, премина психологическа граница спрямо долара

23 септември 2025, 09:27 часа 287 прочитания 1 коментар
Курсът на еврото продължава възходящия си ход спрямо долара и днес, след повишение и вчера, като премина психологическата граница от 1,18 към американската валута и котировките остават близо до нея. Европейските пари имаха бурна минала седмица, в която еврото достигна невиждани скоро нива към долара от повече от четири години, но след това леко отстъпи от позициите си спрямо долара.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1805 долара или над курса от вчера.

ЕЦБ определи вчера референтен курс на еврото от 1,1781 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 август, когато беше на ниво 1,1579 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,1879 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро валути долар валутен курс валутен пазар
