Френският премиер Себастиан Льокорню внася амбициозен бюджет

14 октомври 2025, 01:00 часа 293 прочитания 0 коментара
Правителството на френския премиер Себастиан Льокорню ще внесе за разглеждане бюджет, целящ да намали дефицита до 4,7% до края на 2026 г., съобщи днес френското делово издание „Трибюн“, цитирано от Ройтерс. Според вестника проектобюджетът предвижда намаляване на разходите с 31 милиарда евро чрез комбинация от съкращаване на разходите и увеличаване на приходите, предаде БТА.

Очаква се държавната план-сметка да включва данъчна мярка, насочена срещу холдинговите компании на богатите, и да не предвижда повишаване на пенсиите и социалните помощи в съответствие с индекса на инфлацията, добавя „Трибюн“.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Бюджет Франция Себастиан Льокорню
